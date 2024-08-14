В Курской области украинские военные разрушили Вознесенский храм-часовню в поселке Краснооктябрьский, Глушковского района. О данном инциденте митрополит Курский и Рыльский Герман сообщил в рапорте, адресованном Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, передает ТАСС.

Сведения о разрушении религиозного объекта были опубликованы на официальном сайте Русской православной церкви. В сообщении подчеркивается, что храм-часовня был подвергнут вандализму со стороны вражеских сил, что является грубым нарушением культурных и духовных традиций.

ВСУ наносят удары по храмам в Курской области с первых дней вторжения. Это вряд ли можно назвать удивительным – на Украине раскольники нападают на храмы УПЦ МП, устраивают там бесовские пляски, а также внаглую отбирают землю, принадлежащую церкви, стремясь навязать людям другую веру.