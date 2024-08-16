Советник врио губернатора Курской области Роман Алехин сообщил, что в ходе атаки 16 августа украинская армия уничтожила мост через реку Сейм в селе Званное Глушковского района. В результате обрушился один из пролетов моста.

По словам Алехина, целью атак на мост является реализация плана по захвату участков Глушковского района, что включает в себя перекрытие основных транспортных артерий региона. Военные эксперты считают, что такие действия направлены на обеспечение изоляции района, затрудняя возможность переброски подкреплений и снабжения.

По данным тг-канала Mash, днем по мосту были выпущены две ракеты из системы MLRS, одна из которых поразила микроавтобус, перевозивший Николая Ковалева, Давида Соколова и Федора Геращенко.

Как следствие атаки, Николай Ковалев и Давид Соколов скончались на месте от полученных тяжелых ранений. Федор Геращенко выжил, однако получил серьезные осколочные ранения и ожоги, после чего был срочно доставлен в больницу.

Через полчаса после первой атаки произошел второй удар по мосту в Глушковском районе, в результате которого обрушился один из его пролетов. Это привело к изоляции значительной части района, включая Тёткино, Попово-Лежачи, Волфино и около 27 других населенных пунктов. Ситуация осложнилась тем, что для эвакуации мирных жителей осталась лишь одна возможность использование водных путей.