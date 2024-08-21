В ССО (Силы специальных операций) Украины сообщили о совершении ударов по понтонным мостам в Курской области с использованием ракетной системы залпового огня HIMARS.

Событие было зафиксировано и опубликовано в Telegram-канале ССО ВСУ, где показано, как операторы поражают инженерные сооружения российской стороны. Видеоматериалы демонстрируют моменты ударов и корректировку огня по мостовым переправам.

Ранее представитель военного ведомства США отказался подтвердить информацию о перемещении установок HIMARS украинскими силами в Курскую область. Он напомнил о заявлениях Киева о том, что использование американского вооружения происходит строго в рамках договорённостей с Вашингтоном.

Также высокопоставленный европейский дипломат Жозеп Боррель выразил мнение, что отмена ограничений на использование западного вооружения для атак на российскую территорию якобы “могла бы способствовать мирным усилиям”. Боррель добавил, что планирует обсудить с министрами иностранных дел и обороны стран ЕС дополнительные меры поддержки Украины в контексте текущего конфликта.