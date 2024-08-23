В Курской области спецназ “Ахмат” подвергся атаке ВСУ с использованием газа, об этом сообщает командир группы “Аида” в своем Телеграм-канале. В ходе нападения украинские военные использовали химическое оружие, однако спецназовцы были экипированы противогазами и успешно отразили атаку, предотвратив потери среди своих рядов.

Инцидент стал не первым случаем применения химического оружия против группы “Аида”. Ранее сообщалось о применении ВСУ хлорсодержащих веществ против российских бойцов. Несмотря на опасность ситуации, серьезные последствия удалось избежать благодаря оперативным действиям и подготовке персонала.

В результате этой атаки были нейтрализованы многие бойцы 61-й бригады ВСУ, что подчеркивает эффективность обороны спецназа “Ахмат” и их готовность к подобным угрозам.