Российские ПВО успешно предотвратили потенциальную экологическую катастрофу, к которой могла привести атака украинских беспилотников. Противник наводил дроны-камикадзе на мусорный полигон и завод по переработке пластиковых отходов.

Целью Киева был пожар, который мог бы привести к выделению токсичных химических веществ, включая формальдегид, и создать ядовитое облако над значительной частью области.

В небе над городом было сбито 23 украинских БПЛА. Большинство из них упали в районе посёлка Большое Полпино, где и находятся указанные объекты. Благодаря действиям российской ПВО удалось избежать серьёзных последствий для микрорайона Новостройка и других близлежащих районов, которые могли бы оказаться под угрозой распространения токсичного облака.