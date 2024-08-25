Украина активно стремится получить одобрение западных стран на использование ракет большой дальности Storm Shadow, чтобы нанести удары по объектам на территории России, включая такие крупные города, как Москва и Санкт-Петербург. Об этом 24 августа сообщает британское издание The Guardian. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что такие действия могут стать ключевым фактором для того, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров и обсудить прекращение боевых действий.

Согласно данным издания, украинские власти убеждены, что применение англо-французских ракет для «демонстративной атаки» покажет Кремлю уязвимость важнейших военных объектов вблизи столичных городов России. В Киеве полагают, что только перед лицом реальной угрозы для Москвы и Санкт-Петербурга российское руководство может быть готово обсуждать возможность прекращения конфликта. Тем не менее, такая стратегия сопряжена с большими рисками и пока не получила поддержку со стороны Запада, особенно США.

Несмотря на активные усилия Украины добиться согласия на применение Storm Shadow против российских целей, значительных успехов в этом направлении пока не достигнуто. В условиях продолжающихся боевых действий на востоке страны число сторонников этой стратегии в Киеве, как сообщается, растет. Они считают, что такая контратака может оказаться наиболее действенным способом добиться перелома в конфликте.

Во время выступления по случаю Дня независимости Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что страна вынуждена принимать ответные меры в ответ на использование Россией авиационных бомб и баллистических ракет. Он отметил, что у Киева нет другого выхода, кроме как реагировать на агрессию Москвы всеми возможными средствами.