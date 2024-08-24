Украинские войска начали отступление с позиций в восточной части населенного пункта Карловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Ситуация на этом участке фронта стала критической для украинской армии, особенно на красноармейском направлении. Источник отметил, что ВСУ не выдерживают натиска и вынуждены покидать часть своих позиций. В результате украинские войска потеряли важные логистические пути, которые были необходимы для переброски резервов и отправки подкреплений.

Ранее украинская сторона подтвердила продвижение российской армии в сторону стратегически важной трассы Покровск — Карловка. Подразделения 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, по словам их представителя Сергея Цехоцкого, вынуждены отступать. Он подчеркнул, что дальнейшее удержание позиций бессмысленно, так как российские войска продвигаются, разрушая все на своем пути, как “бульдозер”.