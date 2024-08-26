Для атаки на Саратов и Энгельс ранним утром 26 августа использовались “Бобры” – дроны, внешне напоминающие самолеты. Они способны преодолевать расстояния до 800 километров и развивать скорость до 150 километров в час.

Атака привела к попаданию дронов в жилые многоэтажные дома в Саратове и Энгельсе.

В результате удара в Саратове пострадали четыре человека, а в Энгельсе повреждения ограничились выбитыми стеклами и осколками, которые повредили автомобили на парковке. По информации Министерства обороны России, над Саратовской областью было сбито 10 беспилотников.

Эта атака стала частью более масштабной операции ВСУ, направленной на различные регионы России. В общей сложности за ночь дроны были перехвачены в семи регионах, включая Курскую, Белгородскую, Брянскую, Тульскую, Орловскую и Рязанскую области.

В ответ ВС РФ нанесли массированные удары по 14 регионам Украины, в настоящий момент известно о повреждении энергетических, промышленных и военных объектах.