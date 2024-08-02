В результате обстрела в Таврийске Новокаховского округа многоквартирный дом понес значительные повреждения. По сообщениям местных властей, инцидент произошел 2 августа по адресу улица Портовая, 7. Из-за взрывов во дворе в квартирах и сторожке гаражного кооператива, находящегося поблизости вылетели окна. Также были повреждены линии электропередач, из-за чего район остался без электроснабжения.

Виталий Гура, глава городского округа Новая Каховка, подчеркнул, что на месте происшествия работают специалисты РЭС для восстановления подачи электроэнергии. Однако из-за риска повторных обстрелов их работа существенно осложнена.

К счастью, террористическая атака противника обошлась без пострадавших.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ВСУ в ночь на 2 августа пытались атаковать спальные районы города кассетными боеприпасами ATACMS.