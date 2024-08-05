Последние медицинские исследования указывают на высокие риски, связанные с пассивным образом жизни. Особенно это актуально для офисных работников, которые проводят большую часть дня сидя. Эксперты утверждают, что недостаток физической активности может значительно ухудшить состояние здоровья, ведя к развитию хронических заболеваний и даже увеличивая риск преждевременной смерти.

В ряде исследований, включая анализ состояния более 6300 человек с диабетом, ученые обнаружили, что регулярные физические упражнения могут существенно снизить негативное воздействие сидячего образа жизни. Специалисты рекомендуют заниматься умеренной или интенсивной физической активностью на протяжении минимум 150 минут в неделю для умеренных упражнений или 75 минут для более интенсивных, таких как бег, плавание или велоспорт.

Данные показывают, что офисные работники, которые проводят более 8 часов в сутки в сидячем положении, имеют почти на 80% более высокий риск преждевременной смерти. Однако регулярная физическая активность после работы может снизить этот риск до 20%.

Кроме того, ученые из США обнаружили, что регулярные тренировки могут уменьшить риск смерти от сердечных заболеваний на 11%, даже среди тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Эти выводы подчеркивают важность включения физических упражнений в повседневную рутину для поддержания здоровья и предотвращения серьезных медицинских проблем.