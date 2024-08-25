Украинские военные опубликовали видео с американскими истребителями F-16, что позволило экспертам ВС РФ установить их местонахождение. По кадрам несложно определить, что истребители находятся на военном аэродроме Коломыя в Ивано-Франковской области. Однако это может быть частью военной хитрости, чтобы скрыть использование F-16 с территории соседних стран НАТО. Также не стоит забывать, что Киев вместе с настоящими получил еще и надувные истребители, чтобы вводить в заблуждение российскую разведку.

Военный аэродром Коломыя был заявлен как недействующий, но неоднократно подвергался ударам российских сил, что свидетельствует о наличии там военных объектов. В середине августа на аэродроме уже был замечен один из F-16, переведенный туда с военного аэродрома в Староконстантинове, который также подвергался ударам.

По данным СМИ и военных экспертов, украинская армия уже использует истребители F-16 в качестве перехватчиков для противовоздушной обороны.

Расположение F-16 на аэродроме Коломыя позволяет Украине усилить оборону своего воздушного пространства. Однако возможно, что это всего лишь часть военной стратегии, а истребители могут взлетать с аэродромов в соседних странах НАТО либо с других украинских авиабаз.