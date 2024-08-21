Морская пехота из 40-й гвардейской бригады Тихоокеанского флота активно применяет новаторски оборудованный танк для эффективного преодоления оборонительных рубежей на Украине. Танк оснащён минным тралом, защитными цепями против дронов и дополнительными металлическими панелями для защиты сверху. Все это делает его похожим на мощный военный агрегат из фантастических фильмов.

Командир морского штурмового взвода, известный под позывным «Кот», в интервью изданию «Известия» рассказал о тактике использования танка: он движется во главе колонны, обеспечивая подавление врага и защиту, пока пехота занимает ключевые позиции.

Также сообщается о модернизации украинского дрона «Баба-яга», который теперь укреплён броней и оснащён системами ретрансляции для увеличения радиуса действия.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты пытаются добиться от высокопоставленных украинских военных информации о стратегических аспекты операции в Курской области. Однако до сих пор остаётся неопределённым, будет ли официальная поддержка данной операции со стороны США.