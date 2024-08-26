Российские военные успешно отбили попытку Вооруженных сил Украины захватить женскую колонию в районе Малой Локни, расположенную в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело». По данным источника, атаки ВСУ были остановлены, а подошедшие подкрепления российских войск сумели вытеснить украинских военных из населённого пункта.

Сейчас в районе Малой Локни продолжается операция по зачистке территории от оставшихся украинских бойцов. Ситуация остаётся напряжённой, но российские силы удерживают контроль над важными объектами.

Стоит напомнить, что 23 августа стало известно о попытке украинских военных штурмом захватить здание женской колонии, расположенной всего в 14 километрах от украинской границы. По сообщениям, украинская армия использовала в атаке немецкие боевые машины пехоты Marder. Для атаки на сторожевую башню у входа в колонию они также применяли беспилотники.

Этот инцидент стал очередным проявлением обострения военной ситуации в приграничных районах России и Украины, где продолжаются интенсивные боевые действия.