Российские военные взяли в плен колумбийского наемника в Макеевке, находящейся в Донецкой Народной Республике. Видео с плененным иностранцем было опубликовано в Telegram-канале военкора Руслана Татаринова «Шепот Фронта».

В подписи к видео говорится: «Любимая Макеевка… Ну хоть одного живого колумбийца взяли». На кадрах видно, как русскоязычные солдаты допрашивают пленного, который лежит со связанными руками. Изначально бойцы предположили, что он может быть из Индии, но позже выяснилось, что он говорит по-испански. На этом видео обрывается.

Ранее сообщалось о ликвидации другого колумбийского наемника в зоне спецоперации. Им был Джон Эдинсон Кигуа Монтилья, уроженец города Ла-Аргентина. До прибытия на Украину в декабре 2023 года, Монтилья служил в колумбийской армии.

Эти события подчеркивают участие иностранных наемников в конфликте и их активность на стороне украинских сил.