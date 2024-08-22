Российские вооруженные силы успешно прорвали оборонительные линии украинских войск на Купянском направлении, сообщил ТАСС военный эксперт, подполковник в отставке Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По словам Марочко, после интенсивных боевых действий ситуация для ВСУ в районе Песчаного значительно ухудшилась.

“Украинское командование сейчас пытается восстановить контроль и стабилизировать фронт, но они сталкиваются с нехваткой ресурсов, что серьезно осложняет их положение,” подчеркнул эксперт.

Марочко также отметил, что украинские войска испытывают проблемы со связью в районе Харькова, что связано с эффективным применением российскими войсками средств радиоэлектронной борьбы, влияющих на работу системы спутниковой связи Starlink.