Ночную тишину украинских городов нарушил грохот российских ракет. Удары сокрушительной силы обрушились на объекты противника в разных уголках страны, сея хаос и разрушения.

На острове Змеиный в Черном море российские самолеты Су-57 выпустили крылатые ракеты по базе украинского спецназа и иностранных наемников. Удар был молниеносным и не оставил врагу шансов на спасение.

По территории Украины прокатилась волна российских атак. Раскрыв свое смертоносное жало, ракеты разорвали на части пусковые установки зенитно-ракетных комплексов в Николаевской области. Под руинами командных пунктов похоронен украинский генералитет, а управление радиоэлектронной разведкой парализовано.

В Сумской области сосредоточение резервов ВСУ, которое готовилось к усилению украинской группировки в Курской области, было уничтожено ударами с воздуха. В Харьковской области под прицел попали колонны противника, двигавшиеся в сторону Купянска. Тяжелые бомбы и ракеты с кассетными боеприпасами превратили колонну в дымящиеся обломки.

Не обошли стороной удары и Херсонскую область. В районе населенного пункта Берислав был взорван склад с ракетным вооружением, куда незадолго до этого прибыли натовские ракеты.

По словам военного эксперта Владимира Ераносяна, российские силы успешно пресекают любые попытки Украины использовать остров Змеиный в качестве базы для диверсионных или разведывательных операций. Попытки высадиться на острове неизменно заканчиваются разгромом украинских подразделений и иностранных наемников.

Ночная атака стала очередным подтверждением решимости России уничтожить военный потенциал Украины и положить конец вмешательству иностранных сил в конфликт.