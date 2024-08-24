Овсяная каша, популярная на завтрак, может скрывать несколько неожиданных проблем. Несмотря на репутацию здорового питания, частое её употребление может иметь свои подводные камни, утверждают эксперты, как сообщает издание «Российская газета».

По информации специалистов, 100 граммов овсяных хлопьев содержат 389 килокалорий, что эквивалентно шоколадному батончику «Сникерс». При этом овсянка содержит 17 граммов белка, 7 граммов жира и 66 граммов углеводов. Она переваривается довольно быстро, а её гликемический индекс высок — 70.

Продукты с высоким гликемическим индексом вызывают резкий скачок уровня сахара в крови, за которым быстро следует его падение. Это приводит к выработке гормона грелина, который стимулирует аппетит и может способствовать перееданию.

Овсянка также содержит фитиновую кислоту, которая связывает важные минералы, такие как железо, цинк, магний и кальций. Если вы принимаете витаминные добавки и регулярно едите овсянку, это может помешать усвоению этих элементов. Фитиновая кислота также может способствовать вымыванию кальция из организма, что может привести к таким проблемам, как анемия, остеопороз и нарушения в работе пищеварительной системы.

Специалисты рекомендуют заменить обычные овсяные хлопья на цельнозерновую овсянку. Она имеет более низкий гликемический индекс и дольше переваривается благодаря высокому содержанию клетчатки. Также фитиновую кислоту можно нейтрализовать, замачивая овсянку на ночь или сочетая её с кисломолочными продуктами, лимонным соком или кислым фруктами.

Для сбалансированного питания советуют ограничить употребление овсянки до трёх раз в неделю и дополнять её белковыми продуктами, такими как яйца.