Энергетические напитки широко известны своими бодрящими свойствами, но за этим эффектом кроются серьезные риски для здоровья, рассказал АГН «Москва» главный внештатный специалист-психиатр-нарколог минздрава Московской области Виталий Холдин.

Эксперт описывает энергетики как стимуляторы, содержащие кофеин и вещества, которые ускоряют его всасывание. Это вызывает кратковременный прилив энергии и улучшение настроения. Однако воздействие напитков на организм не ограничивается положительными моментами. Специалист подчеркивает, что после первоначального эффекта следует «обратная сторона медали»: истощение нервной системы и запасов энергии организма. В результате наступает апатия, слабость, ощущается упадок сил.

Эти напитки особенно опасны для сердечно-сосудистой системы и мозга, увеличивая риск сердечных приступов, аритмий и даже внезапного летального исхода. Важно осознавать долгосрочные последствия их употребления, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем.