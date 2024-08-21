Исследования показали, что регулярная сексуальная активность не только улучшает настроение, но и может играть ключевую роль в профилактике и лечении некоторых заболеваний. Особенно это заметно при ожирении и избыточном весе, где активный секс помогает сжигать калории — примерно столько же, сколько и 40 минут на беговой дорожке. Это способствует улучшению метаболизма благодаря стимуляции эндокринной системы.

Кроме того, сексуальная активность оказывает существенное влияние на психическое здоровье, уменьшая признаки депрессии за счёт выработки серотонина и эндорфинов, известных как гормоны счастья. Это мгновенно улучшает настроение и общее состояние организма.

Также стоит отметить влияние секса на сердечно-сосудистую систему: регулярная сексуальная активность может снизить риск сердечных заболеваний, в частности инфарктов, особенно у мужчин среднего возраста.

Регулярная половая жизнь также укрепляет иммунную систему и может улучшать функцию дыхательных путей, повышая устойчивость к инфекциям и болезням. Таким образом, секс не только улучшает качество жизни, но и способствует долгосрочному здоровью, предотвращая множество заболеваний.