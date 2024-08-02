Недавнее исследование, опубликованное в журнале Lancet, выявило новые факторы риска развития деменции. Одним из таких факторов стал повышенный уровень LDL-холестерина (“плохого” холестерина) у людей старше 40 лет. Эксперты подчеркивают, что хотя холестерин выполняет защитную функцию, залечивая повреждения сосудов, его избыток может привести к серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям.

Ирина Ярцева, врач-терапевт, в комментарии для “Вечерней Москвы” объяснила, что люди с заболеваниями, влияющими на сосудистую стенку, такими как гипертония или диабет, подвержены увеличенному риску атеросклероза — состояния, при котором сосуды теряют эластичность и становятся менее адаптивными к изменениям. Это может привести к развитию инсульта или инфаркта.

Михаил Гинзбург, диетолог, также обратил внимание на важность диеты в поддержании здоровья сердца и предотвращении атеросклероза. Он рекомендовал употреблять продукты, богатые пищевыми волокнами и противовоспалительные продукты, которые помогают снижать уровень “плохого” холестерина и способствуют здоровью сосудов.

Ягоды, по словам Гинзбурга, содержат природные салицилаты, которые также могут помочь в борьбе с атеросклерозом благодаря их способности предотвращать закупорку сосудов. Это особенно важно для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт.

Это исследование подчеркивает значимость здорового образа жизни и правильного питания в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшении риска деменции, особенно у лиц старше 40 лет.