Поджелудочная железа — один из важнейших органов в человеческом организме, и, как оказалось, наш рацион может оказывать на неё значительное влияние. Врач-гастроэнтеролог Наталья Васильева из «СМ-Клиники» рассказала, какие продукты могут серьезно навредить этому органу.

Поджелудочная железа выполняет две ключевые функции: она участвует в переваривании пищи и регулирует уровень сахара в крови, вырабатывая инсулин и глюкагон. Однако определенные вещества могут оказывать на этот орган крайне негативное воздействие. Одним из самых опасных для поджелудочной железы является алкоголь.

Алкоголь способен вызвать спазм протоков поджелудочной железы, что нарушает отток её секрета. Это, в свою очередь, может привести к воспалению и образованию камней внутри протоков, что вызывает развитие панкреатита — опасного воспалительного заболевания.

Также стоит избегать продуктов, содержащих трансжиры. Они практически не усваиваются организмом, но требуют огромного количества ферментов для переваривания. Это перегружает поджелудочную железу, провоцируя выработку густого секрета и воспаление. Трансжиры содержатся в маргарине, выпечке с большим количеством жиров, мороженом, чипсах и продуктах, приготовленных во фритюре.

Опасность также представляют переработанные мясные продукты, такие как колбасы, копчёности, консервы и бекон. В них содержатся консерванты и канцерогенные вещества, которые не только вредят поджелудочной железе, но и повышают риск развития онкологических заболеваний.

Таким образом, для поддержания здоровья поджелудочной железы важно избегать употребления алкоголя, трансжиров и переработанного мяса. Ваше самочувствие и здоровье во многом зависят от того, какие продукты вы выбираете для своего рациона.