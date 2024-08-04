Гематоген, который якобы должен помогать при анемии, по своему составу больше напоминает сладкий шоколадный батончик. Об этом заявила Людмила Сухорукова, врач-гастроэнтеролог из Видновской клинической больницы. По её словам, состав гематогена не способствует усвоению железа организмом, что является ключевым в лечении анемии.

Сухорукова перечислила ингредиенты продукта: сахар и сгущенное молоко, черный пищевой альбумин, вода и глицерин, крахмальная патока, аскорбиновая кислота, сульфат железа, ванилин, пиридоксина гидрохлорид, сульфат меди и фолиевая кислота. Несмотря на присутствие железа в составе, его форма не усваивается организмом эффективно.

“Гематоген — это скорее десерт, чем лечебное средство”, — подчеркнула Сухорукова, указывая на высокое содержание сахара в продукте.

Антон Поляков, диетолог и эндокринолог, также выразил опасения по поводу регулярного употребления гематогена. Он отметил, что из-за большого количества сахаров его употребление может привести к проблемам с сосудистой системой, набору лишнего веса и даже развитию диабета. Эти замечания подчеркивают необходимость переосмысления пользы гематогена как средства для лечения анемии.