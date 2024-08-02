Специалисты рекомендуют не употреблять пищу позднее, нежели 2-3 часа до сна. Ведь если лечь спать с полным желудком, то можно нанести непоправимый вред собственному здоровью. Врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог «СМ-Клиника» Людмила Соснина рассказала, чем могут быть чреваты подобные привычки.

По словам доктора Сосниной, после попадания в желудок пища находится в этом органе 2-3 часа и обрабатывается специальными желудочными ферментами. И только спустя это время пища в виде жидких компонентов поступает в тонкую кишку. Именно в этом отделе ЖКТ и происходит всасывание всех полезных веществ. Пища с большим количеством жира и белка переваривается намного дольше, чем углеводная.

Во время сна запускаются очень важные процессы жизнедеятельности организма. К примеру во сне организм вырабатывает антитела к вирусам и бактериям, с которыми мы сталкиваемся в течение дня. Кроме того во время сна синтезируются важные гормоны. Именно поэтому важно, чтобы во время сна организму ничего не мешало.

«Если вы поели на ночь, то ему приходится отказываться от уже выстроенной природой и слаженной работы по восстановлению и обновлению, принимаясь за процесс переваривания пищи и тратя на это свои ресурсы и энергию в ущерб основным физиологическим процессам», – подчеркнула специалист.

Кроме того, врач Соснина отметила, что после плотного приема пищи во время сна может произойти рефлюкс (обратный заброс содержимого желудка в пищевод), а это чревато поражением пищевода.