Многие, стремясь похудеть, сталкиваются с проблемой выбора продуктов, которые, казалось бы, должны помочь в этом, но на деле препятствуют достижению желаемых результатов. Диетолог Елена Соломатина в разговоре с «Вечерней Москвой» подчеркнула, что ошибочно воспринимаемые как диетические продукты, такие как арбуз или растительное масло, могут стать причиной неудач в похудении.

Соломатина объяснила, что многие не учитывают важность гликемического индекса продуктов, сосредотачиваясь только на их калорийности. Продукты с высоким содержанием сахара, такие как арбуз, виноград и черешня, могут привести к набору веса, несмотря на их низкую калорийность. «Кто будет есть только 100 грамм арбуза?», — задает риторический вопрос эксперт, подчеркивая, что реальные порции обычно значительно больше.

Диетолог также указала на изменение питательной ценности некоторых овощей после термической обработки. Например, морковь и свекла в сыром виде содержат мало калорий, но их гликемический индекс повышается после приготовления, что делает их менее подходящими для диеты.

Коварным продуктом Соломатина назвала растительные масла. Несмотря на их полезные свойства, многие злоупотребляют ими, не задумываясь о высоком содержании калорий. Это может серьезно увеличить общее количество потребляемых калорий в день.

Соломатина также предостерегла от употребления черного хлеба в сочетании с маслом и винегретом, а также от употребления свежевыжатых соков, которые, по ее словам, являются фактически концентратом сахара.

Этот анализ подчеркивает важность более глубокого понимания свойств продуктов при составлении рациона для эффективного похудения.