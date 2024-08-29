Алкоголь настоящий враг зрения, и даже небольшие дозы могут нанести непоправимый вред, рассказала кандидат медицинских наук Элина Санторо

Этанол, коварный токсин, содержащийся в алкоголе, действует как настоящий диверсант. Он атакует нервную систему, нарушая связь между глазами и мозгом. В результате зрение становится мутным.

Алкоголь также разрушает чувствительные клетки сетчатки, отвечающие за восприятие света. Мир вокруг начинает терять краски, становится блеклым и тусклым. В темноте можно почувствовать себя как слепой котенок, спотыкаясь о каждый предмет, цитирует врача портал aif.ru.

Кроме того, этанол нарушает кровообращение, лишая глаза необходимого питания. Зрение становится размытым, фокусировка затрудняется, а иногда предметы начинают двоиться.

Злоупотребление алкоголем может привести к серьезным заболеваниям глаз, таким как катаракта, глаукома и возрастная макулярная дегенерация. Эти болезни могут лишить зрения навсегда.