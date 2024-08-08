Правильное питание играет важную роль в предотвращении формирования камней в почках. Врач-нефролог Танзила Сагова из «СМ-Клиника» делится рекомендациями, какие продукты стоит включать в рацион для защиты от этого заболевания.

Цитрусовые, в частности лимоны, лаймы и апельсины, эффективно предотвращают образование камней благодаря содержанию лимонной кислоты, которая повышает кислотность мочи. Включение в ежедневный рацион овощей и фруктов с большим количеством клетчатки также способствует здоровью почек, поддерживая стабильный уровень сахара в крови.

Цельнозерновые продукты, как овес, коричневый рис и киноа, и бобовые, включая чечевицу и фасоль, насыщенные клетчаткой и магнием, тоже могут снизить риск формирования почечных камней.

Молочные продукты с низким содержанием жира важны для профилактики камнеобразования. Кальций из таких продуктов связывается с оксалатами, предотвращая их попадание в почки. При этом важно контролировать и количество жиров в рационе.

Белковые продукты с низким содержанием жиров, такие как курица, рыба и яйца, уменьшают риск формирования мочекислых камней за счет снижения уровня пуринов.

Ключевым аспектом профилактики является также адекватное потребление воды — минимум 1,5-2,5 литра в день. Это помогает предотвратить концентрацию минералов, способных образовать камни.

Для минимизации риска камнеобразования стоит избегать пищи с высоким содержанием оксалатов, такой как шпинат и свекла, ограничить употребление соли и сократить количество пуринов, содержащихся в красном мясе и морепродуктах.