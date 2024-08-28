Совершенно безобидные на первый взгляд привычки могут медленно, но верно подтачивать здоровье почек? Эти маленькие труженики, фильтрующие нашу кровь и выводящие токсины, заслуживают большего уважения. Врач-нефролог Танзила Сагова рассказала, какие наши повседневные действия могут им навредить.

Любите солененькое? Почки нет. Избыток соли повышает кровяное давление, а это прямой удар по этим органам. Представьте себе, что ваши почки это тонкий фильтр, а высокое давление это мощный поток воды, который может его повредить. ВОЗ рекомендует не больше чайной ложки соли в день. И помните, что соль скрывается во многих продуктах, даже там, где вы ее не ожидаете.

Забываете пить воду? Ваши почки плачут. Обезвоживание это как засуха для них. Кровь становится гуще, фильтровать ее сложнее, а соли начинают оседать, образуя камни. Это как песок в шестеренках неприятно и опасно. Пейте воду, особенно в жару и при нагрузках. Но помните, что у людей с сердечной недостаточностью или проблемами с почками могут быть ограничения.

Любите расслабиться с бокальчиком? Ваши почки напрягаются. Алкоголь это яд для них. И неважно, что вы пьете пиво, вино или водку. Все это бьет по почкам, как молот по наковальне. А если смешать алкоголь с энергетиками, то это уже двойной удар.

Курите? Ваши почки задыхаются. Никотин сужает сосуды, кровь хуже поступает к почкам, и они начинают работать на износ. Это как пытаться бежать марафон с завязанными шнурками тяжело и бессмысленно.

Глотаете таблетки горстями? Ваши почки страдают. Особенно опасны обезболивающие и противовоспалительные препараты. Они могут повредить почки, как кислота разъедает металл. Принимайте лекарства только по назначению врача и не превышайте дозировку.

Терпите до последнего, прежде чем сходить в туалет? Ваши почки в шоке. Застой мочи это рассадник инфекций, которые могут подняться вверх и поразить почки. Это как держать грязную воду в ведре рано или поздно она начнет вонять. Ходите в туалет регулярно, не реже раза в 3 часа.

Почки это не просто органы, это часть вас. Они работают tirelessly, чтобы вы чувствовали себя хорошо. Не убивайте их своими вредными привычками. Пейте воду, ешьте меньше соли, откажитесь от алкоголя и сигарет, принимайте лекарства с осторожностью и не терпите, когда хочется в туалет. Ваши почки скажут вам спасибо.