При гастрите с высокой кислотностью важно соблюдать регулярный режим питания, употребляя пищу дробно, до пяти раз в день, каждый раз в одно и то же время. Об этом сообщила врач-гепатолог Ольга Шархун в интервью для «Газеты.Ru».

Врач подчеркнула, что необходимо избегать продуктов, стимулирующих выработку желудочного сока. К таким продуктам относятся жирные бульоны, которые лучше заменить на овощные супы или блюда на молочной основе. Также стоит отказаться от пряных, острых блюд, маринадов, копченостей и жареной пищи.

Для облегчения симптомов можно пить сладкие фруктовые соки, негазированные минеральные воды, какао или кисель, которые помогают снизить раздражение. Однако кофе, чай и алкоголь лучше исключить из рациона.

При хроническом гастрите с пониженной кислотностью, напротив, рекомендуется включать в рацион продукты, способствующие выработке кислоты, например, мясные бульоны. Продукты, которые трудно перевариваются — такие как сдобное тесто, блины, рис и ржаной хлеб — следует исключить.

Ольга Шархун также отмечает, что первые симптомы гастрита включают дискомфорт после еды и ощущение тяжести в верхней части живота. Если образ жизни в целом здоров, то особой тревоги это не должно вызывать. Однако нездоровая диета, употребление алкоголя и курение могут указывать на начальные стадии заболевания. В таком случае необходимо незамедлительно принять меры для предотвращения развития более серьезных состояний, таких как язва желудка или желудочное кровотечение.