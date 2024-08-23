Риск возникновения тромбоза существенно повышается, если у человека густая кровь. Ее следует разжижать, чтобы уменьшить опасность для организма, рассказал врач Руслан Масгутов.

Основной рекомендацией является поддержание адекватного уровня гидратации. Пить достаточно воды критично для нормализации кровообращения и доставки питательных веществ к органам.

Имбирь также способен разжижать кровь благодаря содержащемуся в нем гингеролу. Это вещество препятствует слипанию тромбоцитов и тем самым минимизирует риски тромбообразования.

Дополнительно, Масгутов советует регулярно включать в рацион один-два зубчика чеснока, который тоже способствует разжижению крови. По словам эксперта, такой дозы в день достаточно, чтобы не опасаться появления тромбов. Однако если человек уже принимает препараты-антикоагулянты, чеснок нужно из рациона убрать, чтобы избежать чрезмерного эффекта.