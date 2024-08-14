В Ульяновской области России фиксируются вспышки сниффинга среди подростков, что приводит к трагическим последствиям, включая смертельные исходы. Об этом рассказала заведующая дневным стационаром ГУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» Лилия Богданова.

Сниффинг, или вдыхание газов, – это форма токсикомании, которая особенно опасна для молодежи. Болезнь распространяется среди подростков, которые экспериментируют с газами из бытовых баллончиков, клеем и другими подручными средствами. Эти вещества могут вызывать галлюцинации, головную боль, тошноту и даже приводить к потере сознания и смерти.

По словам Богдановой, первые случаи сниффинга в регионе были зафиксированы около пяти лет назад. С тех пор количество случаев растет, а последствия становятся всё более серьезными. Лечение таких зависимостей сложно, а профилактика и раннее обнаружение — ключевые моменты в борьбе с этой проблемой.

Родителям важно знать признаки сниффинга: покраснение глаз, отечность лица, раздражения слизистых, частый насморк, кашель, осиплость голоса, головные боли и рвота. Если подросток становится скрытным, агрессивным и начинает пропускать школу, это также может быть знаком увлечения вдыханием газов.

Богданова советует родителям провести открытую беседу с детьми о вреде токсичных веществ и о последствиях их использования. В случае обострения проблемы необходимо обратиться за профессиональной помощью в специализированные медицинские учреждения.