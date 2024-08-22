Самостоятельное употребление витаминов и БАДов может оказаться опасным, ведь при превышении дозировки они становятся токсичными и могут вызвать серьезные здоровья, предупредила Вера Сережина, врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест», в интервью «Ленте.ру».

В частности, избыток витамина С может вызывать желудочно-кишечные раздражения, диарею и даже способствовать образованию камней в почках и гемохроматозу, который характеризуется чрезмерным накоплением железа в органах и тканях. Переизбыток микроэлементов, таких как железо, может привести к окислительному стрессу в организме, ускоряя процесс старения тканей и способствуя развитию различных заболеваний, включая гепатит и гемохроматоз.

Симптомы избытка железа включают желтизну кожи и глаз, увеличение печени, развитие цирроза и гепатита, что может привести к сердечным заболеваниям и диабету. Вера Сережина подчеркнула, что без консультации с врачом и точного определения необходимости прием препаратов железа нежелателен.

Повышенная популярность селена как модного средства для улучшения внешности также привела к увеличению случаев его передозировки. Симптомы селенизма, или отравления селеном, включают выпадение волос, дерматит, хрупкость ногтей, тошноту и неврологические нарушения. Столкновение с такими состояниями заставляет пациентов обращаться к специалистам, что ведет к ненужным медицинским исследованиям.

Эксперт призывает к осторожности при использовании БАДов и витаминных добавок, рекомендуя придерживаться сбалансированного питания и консультироваться с врачом перед началом приема любых препаратов.