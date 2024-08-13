Сердцебиение, которое резко учащается, не должно оставаться без внимания, предупреждает кардиолог Виталий Баклаков. Быстрый пульс может быть как реакцией на стресс или физическую активность, так и сигналом более серьезных проблем, таких как нарушения сердечного ритма.

Согласно доктору Баклакову, аритмия часто сопровождается ухудшением самочувствия и может быть вызвана рядом причин: от хронической анемии до гормональных нарушений, влияния токсинов, психических расстройств и сильных эмоций.

Учащенное сердцебиение может привести к износу сердечной мышцы, что увеличивает риск развития сердечной недостаточности и повышает вероятность летального исхода.

Для лечения тахикардии важно устранить факторы, спровоцировавшие учащение пульса. Иногда требуется прием медикаментов для стабилизации ритма сердца или даже кардиохирургическое вмешательство для коррекции причин аритмии, объясняет Виталий Баклаков.