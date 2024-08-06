Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли, являющаяся возлюбленной звезды боевиков Джейсона Стэйтема, опубликовала в соцсетях снимок в обнаженном виде. Своей фотографией модель вызвала настоящий фурор среди подписчиков.

Бывший «ангел» Victoria’s Secret, сделала селфи, лежа на боку. Знаменитость эффектно легла на бок, прикрыв руками свою обнаженную грудь. А на бедра накинула белую простынь. Похоже, что Роузи посетила массажный салон, ведь на заднем плане отчетливо просматривается соответствующее оборудование. А после процедуры модель, по всей вероятности, решила продемонстрировать красоту своего тела.

Роузи Хантингтон-Уайтли во время сотрудничеством с известным брендом женского белья являлась одним из самых узнаваемых «ангелов». Модель очень востребована в своей профессии, она активно участвует в различных проектах. Сейчас знаменитость состоит в фактическом браке с голливудским актером Джейсоном Стэйтемом. Пара воспитывает двоих детей – сына Джека Оскара и дочь Изабеллу Джеймс.