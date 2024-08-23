Американская ЧВК Forward Observation Group поделилась в социальных сетях фотографией, на которой видно, как ее бойцы размещают миномет рядом с жилыми зонами и детской площадкой.

На изображении запечатлен мужчина с американскими шевронами на военной форме, который оперирует артиллерийским орудием. Боевая позиция установлена таким образом, что миномет направлен в сторону детской игровой зоны и жилых домов, что вызывает озабоченность по поводу безопасности мирных жителей.

По фото можно определить, что действие происходит весной. Где именно на территории Украины или РФ, не установлено.

Это событие привлекло внимание из-за его провокационной природы: использование жилых районов для ведения боевых действий подвергает опасности мирное население и нарушает международные нормы. Россия в прошлом уже выражала обеспокоенность по поводу действий украинских военных, которые, по утверждениям, также размещали военное оборудование в населенных пунктах. Такие действия усугубляют гуманитарную ситуацию в регионе, создавая дополнительные риски для гражданского населения.