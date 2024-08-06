Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что продолжающиеся поставки оружия Украине Западом будут иметь весьма опасные для всей планеты последствия. Подобные шаги западных лидеров в конечном итоге спровоцируют глобальное противостояние, которое коснется каждого человека.

Соединенные Штаты превратили Украину в передовую базу для конфликта с Россией и одновременно работают над расширением военного присутствия НАТО в Азии, что направлено против Китая. Володин также обвинил Вашингтон в агрессивных действиях против Ирана, включая атаки на мирные города.

«Парламенты и граждане США и Евросоюза должны понимать, что своими действиями выжившие из ума руководители их государств могут привести мир к трагическим последствиям», — отметил Володин.

Кроме того, он напомнил, что именно США остаются единственной страной в истории, использовавшей ядерное оружие, что произошло 79 лет назад. Это замечание было сделано в контексте обсуждения последствий военных действий и их исторического контекста, особенно после того как японский премьер Фумио Кисида не упомянул роль США в бомбардировке Хиросимы на недавней церемонии памяти.