В ночь на 22 августа силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку дронов в районе Мариновки, Калачевского района, уничтожив 13 беспилотников. В результате атаки произошло повреждение местной гражданской инфраструктуры.

Глава Калачевского района, Роман Горбатый, сообщил через свой канал в Telegram, что для оценки и компенсации ущерба создана специальная комиссия. Пострадавшие жители могут рассчитывать на компенсацию по выявленным фактам.

На кадрах, опубликованном жителями в социальных сетях, видны повреждения местной школы, вызванные падением беспилотников. Также стало известно, что из-за падения одного из БПЛА на территории объекта Министерства обороны РФ произошел пожар. Пожарные команды быстро приступили к ликвидации огня. В результате происшествия никто не пострадал.