Крушение истребителя F-16 и гибель одного из лучших пилотов Украины спровоцировало множество вопросов и породило недоверие из-за нескольких противоречивых версий. Изначально в Киеве заявляли, что самолет рухнул из-за ошибки пилота, но депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что самолет был сбит системой Patriot, находящейся на вооружении украинской армии. Эксперты назвали причину, по которой это могло произойти.

Так, админ Telegram-канала Fighterbomber, который ранее сам летал на военных самолетах, считает, что НАТО, передавая Украине современные вооружения, не предоставили кодов системы «свой-чужой». Именно из-за этого ЗРК Patriot принял украинский F-16 за воздушную машину ВС РФ. Военный эксперт также объяснил гибель пилота тем, что ракета комплекса Patriot атакует самолет сверху и не оставляя летчику ни единого шанса на катапультирование.

Подобные инциденты уже случались в прошлом. В 2003 году, во время операции «Буря в пустыне», американские войска по ошибке сбили британский самолет «Торнадо», также используя систему Patriot. Это показывает, что даже самые передовые системы вооружений могут давать сбои, а их использование без должной координации и подготовки чревато трагедиями.

Ситуация на Украине, к сожалению, подтверждает эту печальную истину: даже высокотехнологичное оружие может обернуться катастрофой, если не учитывать все нюансы его применения.