Попытка украинской диверсионно-разведывательной группы проникнуть в Климовский район Брянской области была пресечена. Губернатор Александр Богомаз подтвердил, что ситуация в районе боестолкновения стабилизирована и находится под контролем оперштаба области.

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с «Абзацом» отметил, что оборона Брянской области надежно организована. Он упомянул, что с момента последнего вторжения украинской армии прошло две недели, и за это время оборонительные меры были усилены не только в Брянской области, но и на других направлениях.

Прохватилов также указал, что украинским вооруженным силам критически важно продвинуться на южном направлении, включая доступ к Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что грамотная оборонительная стратегия позволила в последнем столкновении отбросить атакующие силы, предотвратив их продвижение.