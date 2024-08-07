Алексей Васильев, инженер-ракетчик и военный эксперт, поделился своими опасениями относительно усиления угрозы для системы ПВО Крыма в связи с возможным применением Украиной истребителей F-16. Эксперт указывает, что эти самолеты могут значительно увеличить количество крылатых ракет Storm Shadow/SCALP, запускаемых по целям на полуострове.

Васильев подчеркивает, что ПВО Крыма в состоянии справиться с определённым количеством ракет, но при увеличении их числа до 20 и более возникают серьёзные риски. Он также обозначил проблему возможного одновременного использования Украиной дронов, которые могут отвлекать и “изнашивать” российскую ПВО, увеличивая шансы ракет достичь своих целей.

«Волновой характер атак увеличивает вероятность того, что часть ракет достигнет цели. Как только наши системы ПВО откроют огонь, они могут быть обнаружены и стать мишенями для оперативно-тактических ракет ATACMS, координаты которых будут корректироваться с учётом данных разведки НАТО», — цитирует Васильева портал “Военное дело”.

Эксперт предупреждает, что такая тактика может существенно увеличить эффективность украинских атак и привести к серьёзным потерям и повреждениям на российской стороне. Он считает, что хотя это и не приведет к проигрышу в конфликте, но последствия могут быть весьма ощутимыми в плане увеличения числа пострадавших и материальных потерь.