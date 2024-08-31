Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин считает, что России не стоит спешить с активными действиями по изгнанию украинских войск из Курской области. Об этом сообщает издание “Военное дело”.

По мнению Рожина, с военной точки зрения сейчас нецелесообразно снимать войска с других направлений для начала наступательных операций в Курской области. Главная задача, по его словам, заключается в том, чтобы не допустить дальнейшего продвижения ВСУ и сковывать их действия.

Рожин также отметил, что командование ВСУ еще не исчерпало все свои резервы. По его информации, у главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в резерве остается 8–9 бригад. Эксперт предупреждает, что противник может попытаться изменить ситуацию, нанеся удар на запорожском направлении или попытавшись прорваться на границе.

Аналитик подчеркивает, что сил и средств у ВСУ достаточно для проведения одной значимой атаки. В данный момент украинское командование подбирает наиболее выгодное направление для удара. Их цель — заставить российские войска перебросить силы из Донбасса и ослабить давление на обороняющиеся там подразделения.

Рожин также подчеркнул, что на Украине осознают, что потеря таких населенных пунктов, как Селидово и Красноармейск (Покровск), может разрушить общую логистику ВСУ, что в конечном итоге приведет к серьезным последствиям для украинского фронта.