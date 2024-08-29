Российский публицист и военный историк Евгений Норин поделился своими размышлениями о текущей ситуации на фронте, выдвинув гипотезу о том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовятся к новому наступлению на территорию России. По его мнению, отсутствие активных действий украинских резервов на Донбассе может свидетельствовать о подготовке более крупной операции.

Почему ВСУ не спешат с подкреплением на Донбассе?

Норин отмечает, что в распоряжении ВСУ имеются около пяти боеспособных бригад, которые могли бы быть использованы для защиты Донбасса, в частности, в районе Покровска. Однако, по его словам, украинское командование по неизвестным причинам не спешит задействовать эти силы. Это наводит Норина на мысль о том, что ВСУ готовят новый, внезапный удар — возможный “ремейк Суджи”. Такая операция, по его мнению, может начаться ещё до того, как фронт на Донбассе окончательно рухнет.

Вторая волна атаки: возможный удар по Курской области

Историк предполагает, что украинские силы могут нанести неожиданный удар по Курской области. Норин считает, что первая попытка атаки на этот регион не преследовала цель захвата стратегических объектов, таких как Курская АЭС в Курчатове. Это могло быть частью отвлекающего манёвра, чтобы затем нанести основной удар в момент, когда российская сторона ослабит бдительность, решив, что угроза миновала.

Он также рассматривает сценарий, при котором основной удар может быть нанесён от Глухова в сторону Рыльска, с целью соединения с южной группировкой украинских войск. Это расстояние в 30 километров по шоссе может быть преодолено за короткое время при успешном наступлении. Норин полагает, что если ВСУ смогут прорвать первую линию обороны, они смогут использовать свои бригады для маневренного удара, что может поставить российские войска в сложное положение.

Риски и возможные последствия для России

Норин предупреждает, что в случае успешного наступления ВСУ российская сторона может оказаться в крайне невыгодной ситуации, особенно если между украинскими наступательными группировками и российскими силами возникнет “котёл”. Он подчёркивает, что если украинское командование не использует свои резервы на Донбассе, значит, они готовят их для чего-то другого. Вопрос лишь в том, готова ли Россия к такому неожиданному развитию событий.

Историк завершает свои рассуждения важным выводом: если противник ведёт себя странно и необъяснимо, значит, за этим кроется что-то большее, чем кажется на первый взгляд. Норин предполагает, что украинские силы могут готовить неожиданное наступление, которое станет серьёзным испытанием для российской обороны.

Выводы и перспективы

По мнению Норина, нынешняя обстановка на фронте указывает на возможность нового крупного наступления ВСУ, которое может стать серьёзным ударом по России. Он призывает учитывать все возможные сценарии и быть готовыми к любым неожиданностям. В условиях текущего конфликта нельзя исключать нестандартные и неожиданные ходы, которые могут значительно повлиять на дальнейшее развитие событий.