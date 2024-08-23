Военный аналитик Виктор Баранец в интервью для NEWS.ru поделился мнением о необходимости усиления российских сил в Курской области для успешного завершения операции против украинских войск. Эксперт акцентировал внимание на важности подкрепления региона резервами и боевой техникой. По его словам, это крайне важно для быстрого и эффективного противодействия.

Баранец также выразил уважение к Вооруженным силам Украины, подчеркивая их умение использовать тактику, которая усложняет задачу российским войскам. Он указал на опыт украинских сил в использовании гражданской инфраструктуры для обороны, что затрудняет выполнение боевых задач без риска для мирного населения.

«Выкурить» украинский батальон из населенных пунктов сложно, особенно когда там находятся незащищенные слои населения, — отметил он.

Баранец не скрывает пессимизма относительно сроков завершения операции, предполагая, что без тщательного планирования и координации действий возможны серьезные потери среди гражданских.

Эксперт подчеркнул, что российским войскам необходимо разработать четкий план действий, который включал бы стратегии по захвату и блокированию ключевых точек, чтобы минимизировать жертвы и материальный ущерб. Он выразил надежду, что генералы найдут наилучшее решение для сложившейся ситуации.

В своем заключении Баранец отметил, что поддержка резервов и техники могла бы значительно ускорить операцию, подчеркивая необходимость единого и продуманного подхода в решении военных задач на фронте.