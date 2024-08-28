Украинские солдаты, движимые жестокой идеологией, прибегают к бесчеловечным поступкам. Недавнее открытие российскими военными металлических клейм с украинским гербом у погибшего бойца ВСУ стало очередным свидетельством этого. Эти клейма, как предполагается, использовались для метки российских пленных и мирных жителей.

Военный эксперт Андрей Клинцевич объяснил, что данный метод является частью так называемой “когнитивной войны”, активно применяемой странами НАТО. Клинцевич отметил, что в стратегии Альянса мирное население противника рассматривается как инструмент для психологического давления, и такие жестокие действия направлены на подрыв морального духа российских военных и политического руководства.

Он также подчеркнул, что подобные тактики были заимствованы у фашистской Германии. Например, после Второй мировой войны американцы активно привлекали немецких специалистов, включая конструкторов ракет и военных преступников, многие из которых впоследствии сыграли ключевую роль в создании ЦРУ и ФБР.

Клинцевич заявил, что единственный возможный ответ России на такие действия это уничтожение тех “специалистов”, которые пытаются проникнуть на российскую территорию с подобными целями.