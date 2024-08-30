Один из истребителей F-16, предоставленных Украине западными странами, потерпел крушение, но точные причины этого инцидента остаются неясными. Официальные заявления указывают на ошибку пилота, однако ряд политиков утверждает, что самолет был сбит украинскими силами ПВО. Подобные случаи “дружественного огня” не являются редкостью, начиная еще со Средневековья.

26 августа один из американских истребителей IV поколения F-16, недавно переданных Украине, был уничтожен. Первоначально причиной происшествия назвали ошибку пилота подполковника Алексея Меся с позывным Moonfish, который прошел обучение в Великобритании. Однако член оборонного комитета Верховной Рады Марьяна Безуглая выступила в защиту летчика, заявив, что самолет был сбит украинскими войсками с использованием американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Она отметила, что за это никто из генералов не понес ответственности. В ответ на ее заявление против Безуглой призвали возбудить уголовное дело.

Американская сторона подтвердила потерю истребителя, но настаивает, что он не был сбит, а разбился в результате аварии во время массированного ракетного обстрела со стороны российской армии, как сообщило издание The Wall Street Journal.

Для США и Украины потеря F-16 стала неприятным ударом. Аналитик Борис Джерелиевский в интервью подчеркнул, что обе версии, будь то “дружественный огонь” или ошибка пилота, ставят под сомнение как квалификацию украинских пилотов, так и эффективность использования американской техники. По его мнению, для США выгоднее объяснить инцидент недостаточной подготовкой украинского пилота, нежели признавать ошибки в управлении системой ПВО.