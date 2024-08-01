Украина не способна провести контрнаступление и продолжает терять территории в режиме реального времени. Об этом в программе «333» рассказал военный эксперт и бывший спецназовец Александр Арутюнов.

Ранее Арутюнов отмечал, что Украина столкнулась с недостатком мотивированных и хорошо обученных солдат для проведения эффективного контрнаступления. Однако, по его словам, имеющееся количество военнослужащих позволяет удерживать оборонительные позиции. В ближайшей перспективе обрушения фронта не предвидится.

Тем не менее, эксперт отметил, что обвал фронта может произойти при условии, что на одном или двух участках фронта будут введены резервы на глубину хотя бы нескольких десятков километров. Это позволит выйти на незащищенные коммуникации и штабы противника, создав угрозу в тылу. Такая угроза может поставить под удар группировки ВСУ на других направлениях.