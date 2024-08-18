В интервью телеканалу RT военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин охарактеризовал действия украинской стороны как “акты ядерного терроризма”. Он утверждает, что разработка Украиной “грязной бомбы” и использование химического оружия, в том числе фосфорных бомб и хлора, подтверждают этот тезис.

Дандыкин выразил сомнение в объективности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), отметив, что агентство фиксирует обстрелы, но не спешит называть виновных, что, по мнению эксперта, сравнимо с поведением прячущего голову в песок страуса.

Эксперт также затронул тему вовлечения НАТО в конфликт. По его словам, альянс активно использует зону специальной военной операции, включая Курскую область, для тестирования боевых методик, что свидетельствует о непосредственном участии НАТО в событиях на Украине.

Дандыкин призвал международное сообщество к более решительным действиям в отношении Украины и НАТО, предостерегая, что бездействие может привести к серьёзным и далеко идущим последствиям.