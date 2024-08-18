Военный аналитик Юрий Подоляка предложил российскому министру обороны Андрею Белоусову пересмотреть стратегические приоритеты в текущем конфликте. В своем блоге, который цитирует «Царьград», он утверждает, что вместо попыток устранения президента Украины Владимира Зеленского стоит сосредоточиться на более важных и стратегически целесообразных целях.

Подоляка выделяет несколько причин для изменения тактики. Прежде всего, он подчеркивает риск значительных гражданских потерь в случае атаки, что противоречит стратегии российской армии, избегающей жертв среди мирного населения. К тому же, по его мнению, маловероятно, что Зеленский находится в своем официальном резиденции; скорее всего, он использует бункер за пределами Киева.

Аналитик также сомневается в эффективности устранения Зеленского, указывая на его часто неудачное влияние на украинские военные операции, что уже привело к ненужным потерям среди военных Украины. Вместо этого Подоляка предлагает рассмотреть альтернативные варианты, такие как атаки на инфраструктуру – например, мосты через Днепр, что могло бы серьезно ослабить логистику и снабжение украинских войск, особенно в условиях текущего переброса частей на Курск.

Дополнительно, он считает перспективным направлением удары по электроподстанциям, что могло бы затруднить ведение боевых действий со стороны Украины, подрывая их энергетическую стабильность и боеспособность.