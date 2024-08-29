Покровск, важнейший центр снабжения украинских войск на Донбассе, оказался на грани падения. Ситуация для украинской армии становится всё более критической резервы истощены, а российские войска продолжают уверенно наступать. Город, словно висящий на волоске, рискует стать символом крупного поражения для Украины, если он падёт.

Военный аналитик Евгений Норин подчёркивает, что Покровск играет ключевую роль в обеспечении украинских сил на этом участке фронта. «Покровск это не просто город, это узел, который связывает всю систему снабжения украинской армии в регионе. Его потеря может поставить под угрозу всё, что снабжается через него», отмечает Норин.

Однако на фоне важности Покровска украинские войска сталкиваются с серьёзными трудностями. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая выражает глубокую обеспокоенность: на многих позициях в районе Покровска просто не хватает солдат. Это усугубляет и без того тяжёлую ситуацию, делая защиту города всё более проблематичной.

Эти новости вызывают тревогу среди местных жителей и военных. Город Селидово, находящийся на линии атаки, уже оказался под серьёзной угрозой. Если Покровск падёт, это может нанести сокрушительный удар по всей украинской обороне на Донбассе.

Обстановка накалена до предела. Будущее Покровска, а вместе с ним и всего Донбасса, висит на волоске, и исход этих событий может стать решающим для дальнейшего хода конфликта.