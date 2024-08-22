Наблюдается усиление активности воздушной разведки НАТО над Черным морем. Согласно данным FlightRadar24, в воздушном пространстве региона зафиксированы четыре разведывательных самолета альянса.

В эту группу входят противолодочный Boeing P8 Poseidon ВМС США, самолет электронной разведки Boeing RC-135V River Joint ВВС США, самолет дальнего радиолокационного наблюдения Boeing E-3A Sentry от НАТО и самолет радиоразведки Bombardier Challenger 650, чья принадлежность не разглашается.

Источники утверждают, что Poseidon прибыл из авиабазы Сигонелла на Сицилии, а River Joint — с британского аэродрома Милденхолл. После инцидента в июне, когда российский Ми-31 активно пресек попытку разведки американским беспилотником Global Hawk у российских границ, действия НАТО стали более сдержанными. Теперь их миссии проходят в воздушном пространстве Румынии.

Однако повышенное присутствие разведывательных самолетов НАТО возле Черного моря и Крыма воспринимается как потенциальная угроза.

“Когда у Черного моря собирается так много американских разведывательных самолетов, это обычно не предвещает ничего хорошего”, — отмечает издание “Военная хроника”.

Предполагается, что разведывательные самолеты НАТО собирают информацию о военных объектах в Крыму и координируют ракетные удары ВСУ, нацеливаясь на стратегически важные цели.