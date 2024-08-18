Российские войска взяли под полный контроль населённый пункт Нью-Йорк, что находится в Донецкой народной республике. Соответствующая информация появилась на Telegram-канале «Военное дело».

Военный журналист Юрий Котенок подтвердил, что украинские военные были вытеснены из этого поселения. Кроме того, Telegram-канал «Военный Осведомитель» сообщает о разгроме украинской группировки к югу от Зализного, вследствие чего ВСУ вынуждены были отойти, чтобы избежать окружения.

Согласно источникам, российские войска уже разместились в домах на северной окраине Нью-Йорка (ранее – Новгородское), приблизившись таким образом к Нелиповке. Официальное подтверждение от Министерства обороны РФ на данный момент отсутствует.